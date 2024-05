Partidos prevêem gastar 4,1 milhões nas europeias, menos um quinto que em 2019

Orçamentos do PS e da AD representam quase dois terços do valor total. Quem mais gasta para manter cada eurodeputado é a CDU.

Os partidos que concorrem às eleições europeias de 9 de Junho prevêem gastar, no conjunto, cerca de 4,1 milhões de euros na campanha eleitoral, o que corresponde a quase menos um quinto do valor dos orçamentos de campanha para as eleições de 2019 (4,9 milhões). As estimativas de custos de PS e AD juntos representam perto de dois terços do total, sendo que os socialistas tentam segurar os seus nove mandatos e a coligação de direita, entre PSD e CDS-PP, conta sete eurodeputados – entre o total de 21 portugueses.