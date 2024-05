Arpão tornou-se no primeiro submarino português a navegar debaixo do gelo do Árctico

O submarino Arpão navegou durante quatro dias debaixo da placa de gelo do Árctico, tornando-se no primeiro navio português a fazê-lo, informou este domingo a Marinha.

"O NRP Arpão tornou-se, se não no primeiro, num dos muito poucos submarinos convencionais a navegar debaixo do gelo, uma área normalmente reservada aos submarinos de propulsão nuclear. Permaneceu debaixo da placa de gelo num total de cerca de quatro dias, tendo também explorado a operação na Marginal Ice Zone, com grande densidade de gelo solto, zona essa com elevado valor tácito, área em que nenhum outro submarino do ocidente se atreveu a operar, desde a II grande Guerra, com total sucesso", indica a Marinha.

O submarino "Arpão" partiu da Base Naval de Lisboa no dia 3 de Abril, com 36 militares a bordo, para participar na operação "Brilliant Shield", da Aliança Atlântica. Na ocasião, o Chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Henrique Gouveia e Melo, salientou que a "importância elevada" desta missão por se tratar da primeira vez que um submarino português vai operar "por baixo do gelo Árctico".

Em comunicado, a Marinha indica que em 28 de Abril, o "Arpão" largou do porto de Nuuk, na Gronelândia, "para a realização da Operação ÁRTICO 2024", que contou com a presença a bordo de Gouveia e Melo, "decano dos submarinistas no activo".

No dia seguinte, passou o "mítico paralelo 66º33"N, que marca a fronteira do Círculo Polar Árctico, algo que à semelhança da passagem do Equador, é uma marca relevante para todos os marinheiros", destaca a Marinha, assinalando que "esta marca ainda não tinha sido alcançada pelos submarinistas portugueses".

O submarino voltou à superfície "em segurança" em 3 de Maio e a Marinha salienta que esta foi "uma das maiores aventuras" deste navio até à data.

A nota divulgada aos jornalistas refere que, "além de adicionar uma nova capacidade aos submarinos portugueses e, consequentemente, à Marinha, o Arpão pôs mais uma vez em prática a "arte de bem fazer", o que demonstrou que mesmo com todas as condicionantes, mas com dedicação, competência e força de vontade é possível continuar a ultrapassar novos desafios alcançando objectivos considerados por muitos, incluindo aliados, inultrapassáveis".

A Martinha explica que para navegar debaixo do gelo "foi necessário um intenso período de preparação e estudo, em que a guarnição quase que teve que "reaprender" a operar o navio, uma vez que a navegação submarina nas altas latitudes apresenta condições ambientais, sonoras e perigos à navegação, como a existência de icebergs e gelo solto, obrigando assim a adaptar muitos dos normais procedimentos e técnicas normalmente usadas pelos submarinos, quando a navegar em latitudes mais baixas".

No comunicado, é indicado também que nos "quase sete meses de preparação", o Arpão passou por um processo de manutenção "adaptado para fazer face às especificidades da missão, nomeadamente a instalação de uma protecção na torre para os mastros" e de "um sonar de alta frequência na torre do submarino".

A Marinha refere ainda que no ano passado "o Arpão navegou 212 dias, atravessou o Atlântico duas vezes, esteve presente em sítios tão longínquos como o Rio de Janeiro, no Brasil e a Cidade do Cabo, na África do Sul, e ainda terminou o ano operacional com uma patrulha no Mediterrâneo".

Nesta operação, os militares portugueses contaram com o apoio das marinhas dos Estados Unidos da América, Dinamarca e Canadá.