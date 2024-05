Polícia australiana mata adolescente depois de ataque com faca

A polícia australiana anunciou no domingo que matou a tiro um rapaz depois de este ter esfaqueado um homem em Perth, capital da Austrália Ocidental, num ataque que, segundo as autoridades, aponta para terrorismo.

Havia indícios de que o jovem de 16 anos, armado com uma faca de cozinha, se tinha radicalizado na Internet, disseram as autoridades do estado, acrescentando que receberam telefonemas de membros preocupados da comunidade muçulmana local antes do ataque, que ocorreu na noite de sábado.

A polícia considerou o incidente, no subúrbio de Willetton, como tendo "características" de terrorismo, mas ainda não foi declarado um acto terrorista, segundo a polícia.

"Nesta fase, parece que ele agiu sozinho", disse sobre o atacante o chefe do governo da Austrália Ocidental, Roger Cook, numa conferência de imprensa em Perth, capital do estado, transmitida pela televisão.

About 10.15pm last night, Saturday May 4 2024, police responding to a 000 call encountered a male

armed with a knife in a carpark on High Road in Willetton. pic.twitter.com/hkYdIBW95E — WA Police Force (@WA_Police) May 5, 2024

A vítima, esfaqueada nas costas, mantinha-se estável no hospital, segundo as autoridades.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse ter sido informado sobre o incidente pela polícia e pelos serviços secretos, que informaram não haver qualquer ameaça em curso.

"Somos uma nação que ama a paz e não há lugar para o extremismo violento na Austrália", disse Albanese na rede social X.

O incidente ocorre depois de, no mês passado, a polícia de Nova Gales do Sul ter acusado vários adolescentes de delitos relacionados com terrorismo, no âmbito das investigações que se seguiram ao esfaqueamento, em Sydney, de um bispo cristão assírio quando este dava um sermão em directo, a 15 de Abril.

O ataque ao bispo ocorreu poucos dias depois de uma série de esfaqueamentos ter levado à morte de seis pessoas no subúrbio balnear de Bondi, em Sydney.

Os crimes com armas de fogo e facas são raros na Austrália, que está sempre entre os países mais seguros do mundo, de acordo com o Governo federal.