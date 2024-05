Neste projecto são as crianças que ajudam a escrever as canções de protesto

Numa escola, nasceu uma canção a partir dos sonhos e mágoas de miúdos do 4º ano. É o primeiro original do projecto Mais Alto!, que lançou há dias um disco-livro. Dia 1 de Junho há um concerto no Porto

Martim Maia aproveita a coincidência de apelidos para ganhar estatuto. “Chamem-me capitão Salgueiro Maia”, sugeriu aos músicos do projecto Mais Alto!, que durante dois dias estiveram na sua escola a orientar uma oficina de escrita de canções de protesto. Martim tem nove anos e a rebeldia própria da idade, mas um ídolo pouco comum para quem nasceu no século XXI. “Culpa”, talvez, da professora do ensino primário, com quem aprendeu desde cedo o valor da liberdade. “Gosto do Salgueiro Maia porque faz parte da História de Portugal. Ajudou a fazer o 25 de Abril.”