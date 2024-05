A minha pátria é a língua portuguesa

Escrevo da África do Sul, onde vim celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, a convite do Instituto Camões, com os alunos de Português de diversas escolas e universidades. E nem consigo descrever o quão especiais têm sido estes dias. É fácil ficar encantado em e por África, bem sei. Sempre me avisaram que há qualquer coisa de mágico neste continente e que, uma vez aqui chegados, ficamos presos para sempre. Mas mais do que as cores, do que o nascer e o pôr do Sol ou a beleza natural do continente, é percorrer as pontes construídas pela língua que me tem feito sentir parte de alguma coisa especial. Nunca tinha sentido tão na pele como a língua nos aproxima e transforma em parte de algo maior.

