Lando Norris vence GP de Miami de Fórmula 1

Lando Norris (McLaren) estreou-se este domingo a vencer na Fórmula 1, triunfo que chegou à 110.ª corrida da carreira do piloto britânico, primeiro a cortar a meta do Grande Prémio de Miami, sexta prova da temporada.

Norris deixou o segundo classificado, o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), a 7,612 segundos, e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a 9,920s.

Lando Norris, que tinha sido forçado a abandonar a sprint race na primeira volta, beneficiou da entrada do safety car para conquistar a liderança, deixando o campeão do Mundo e líder do campeonato, com 136 pontos, para trás.

Norris conseguiu, finalmente, depois de 15 pódios (oito segundos lugares) sem nunca ter subido ao posto mais alto, receber os louros e interromper a série de vitórias de Verstappen, que soma cinco vitórias em seis Grandes Prémios.

Segue-se o GP da Emília Romanha, em Itália, dentro de duas semanas, com a McLaren a interferir no domínio da Red Bull e a somar a 184 vitória no Mundial de construtores.