Segunda na TV: Sombras Brancas, um road movie mortífero e Ciência Nazi Secreta

Para começar a semana também temos Olympia, The Luckie Duckies, Três Reis, O Império do Sol e um extraterrestre nas redes sociais

CINEMA

O Império do Sol

Cinemundo, 15h

Com base no romance autobiográfico de J.G. Ballard, Steven Spielberg filma a história de um rapaz inglês cuja vida se transforma no dia em que os japoneses invadem Shangai. Jim (Christian Bale) é internado num campo de concentração, mas a sua vivacidade e irreverência acaba por restituir aos outros prisioneiros a dignidade perdida. O filme foi nomeado para seis Óscares em 1988, o ano em que O Último Imperador de Bertolucci levou nove estatuetas.

Três Reis

Hollywood, 21h30

Acção e drama num filme de guerra de David O. Russell. Em Maio de 1991, a Guerra do Golfo já tinha terminado mas nem todos os soldados tinham regressado a casa. O major da Forças Especiais Archie Gates (George Clooney) aguarda a sua vez. Não é bem visto pelos seus superiores, por causa do comportamento irreverente e de um caso com uma repórter. Quando fica a saber de um mapa que indica o local onde Saddam Hussein esconde o ouro roubado ao Kuwait, Archie urde um plano para o resgatar e consegue convencer os camaradas de armas Troy Barlow (Mark Wahlberg), Chief Elgin (Ice Cube) e Conrad Vig (Spike Jonze) a entrarem nessa “missão”.

Sombras Brancas

RTP1, 22h55

Com Rui Morrison, Natália Luiza, Rafael Gomes, Ana Lopes e Soraia Chaves no elenco, o filme de Fernando Vendrell traça a biografia de José Cardoso Pires (1925-1998) a partir de um momento específico da vida do escritor: o processo de recuperação de um AVC, plasmado no fascinante livro-terapia que escreveu nessa altura, De Profundis, Valsa Lenta.

Assassinos Natos

Hollywood, 1h

Oliver Stone aponta a câmara à glorificação da violência no mercado audiovisual, a partir de uma história criada por Quentin Tarantino. Woody Harrelson e Juliette Lewis são Mickey e Mallory, num road movie mortífero e imparável. Enquanto matam por prazer, a sua fama cresce e os media fazem deles estrelas. Quem os segue acaba a simpatizar mais com eles do que com a imprensa que os promove, representada pelo pouco escrupuloso jornalista a que Robert Downey Jr. dá vida.

DOCUMENTÁRIOS

Olympia

TVCine Edition, 13h05

Documentário sobre a actriz americana Olympia Dukakis (1931-2021). A sua paixão era o teatro e foi no palco que desenvolveu uma longa carreira desde o final dos anos 1950, mas seriam os papéis em várias comédias românticas – como Feitiço da Lua, que lhe valeu o Óscar – que a inscreveram na memória colectiva. Este filme de Harry Mavromichalis não se limita à figura pública: oferece também uma perspectiva do percurso pessoal, graças ao “acesso sem precedentes a Olympia, à sua família e à história da sua vida”.

Ciência Nazi Secreta

História, 22h15

Estreia-se uma série documental reveladora das experiências científicas levadas a cabo pelo III Reich. É “uma história de inovações horripilantes”, adverte o canal, das “mentes sádicas dos líderes nazis” que, na busca da supremacia, tantas vezes “ultrapassaram os limites da ciência e da moralidade”, fosse na biologia humana ou na química aplicada às armas. É debitada semanalmente, aos pares. Hoje é dia de Decifrar o código genético e Asas de morte. A seguir, vêm Chuva mortífera e Dominar os elementos (dia 13), e O império nazi e Química maléfica (dia 20).

MÚSICA

The Lucky Duckies - 35 Anos de Carreira no Coliseu de Lisboa

RTP1, 3h45

Rock ‘n’ roll ao estilo americano dos anos 1940 a 60, ao serviço de um espectáculo revivalista, nostálgico e cheio de glamour. Eis a cartilha da banda que, a 29 de Abril de 2022, festejou na icónica sala lisboeta o 35.º aniversário.

INFANTIL

Zokie do Planeta Ruby

Nickelodeon, 15h30

Uma jovem vlogger, um extraterrestre, relações familiares, laços de amizade e redes sociais. Eis os elementos principais desta série animada que se propõe a “ensinar às crianças que ninguém é perfeito e que devemos sentir orgulho em nós próprios”, através das aventuras de Ruby e do alienígena (e seu fã número e melhor amigo) Zokie, à medida que vão partilhando experiências e multiplicando a criatividade. A série estreia-se hoje e fica no ar de segunda a sexta.