O Sámi Museum Siida ganhou o prémio de Museu Europeu do Ano 2024

O Sámi Museum Siida, da Finlândia, venceu o prémio Museu Europeu do Ano 2024, cuja lista de 50 nomeados incluía três museus portugueses.

Os vencedores dos prémios de museus europeus do ano foram anunciados este domingo numa cerimónia no Teatro Municipal de Portimão (Tempo) no final de quatro dias de reunião do Fórum Europeu dos Museus.

O Sámi Museum Siida, que ganhou o prémio principal, está localizado na cidade de Inari, na Lapónia, no norte da Finlândia. Segundo os organizadores da cerimónia, o Sámi Siida é um museu que se distingue por “permitir a participação ética e práticas de conservação inclusivas”.

Este ano, havia três instituições portuguesas entre os 50 nomeados: o Museu do Tesouro Real e o Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, em Lisboa, e o Museu da Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

Além dos galardões principais, foram também atribuídos os prémios “Museu de Portimão de Acolhimento, Inclusão e Pertença”, ao Museu Salt, na Grécia, “Museu Meyvaert de Sustentabilidade Ambiental” ao Museu of the Home, de Londres, no Reino Unido, “Silletto de Participação e Empenhamento Comunitário” ao Museu Kalamaja, na Estónia, e “Kenneth Hudson de Integridade Institucional e Profissional” a Ihor Poshyvailo, diretor-geral no Museu Maidam, na Ucrânia.

Este último galardão tem o nome e foi criado pelo fundador dos prémios.

Foram ainda atribuídas seis menções especiais, a museus na Áustria, Noruega, França, Reino Unido, Polónia e Bélgica.

Criado para reconhecer a excelência no sector museológico europeu e promover processos inovadores e de excelência, o prémio é atribuído desde 1977, data da fundação do Fórum Europeu dos Museus, criado pelo Conselho da Europa.

Em 2013, o Museu da Comunidade Concelhia da Batalha conquistou o prémio Kenneth Hudson, enquanto o Museu de Leiria venceu o prémio Silletto em 2017.

Nunca um museu português venceu a categoria principal, mas o prémio Conselho da Europa já foi atribuído a espaços nacionais por duas ocasiões: o Museu da Água, em Lisboa, em 1990, e o Museu de Portimão, em 2010.

Vários museus nacionais receberam menções especiais ao longo das décadas.

O Prémio Museu Europeu do Ano (European Museum of the Year Award ou EMYA, na sigla original) é o principal e o mais antigo dos galardões atribuídos pelo Fórum Europeu de Museus e também o mais prestigiado na Europa.

O Museu de Portimão acolhe desde Julho de 2018 o secretariado e o arquivo do EYMA, sendo responsável por 45 anos de documentação, desde o início do prémio, em 1977.