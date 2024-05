Mais de milhão e meio de pessoas encheram Copacabana para ver Madonna

A cantora terminou a digressão mundial com um concerto gratuito na praia do Rio de Janeiro, com convidados como Anitta e Pabllo Vittar.

Mais de um milhão e meio de pessoas encheram a praia de Copacabana para assistir a um concerto gratuito da cantora Madonna no sábado, enfrentando o calor para ver o fim da digressão mundial "Celebration".

A areia e a avenida à beira-mar junto à famosa praia do Rio de Janeiro foram ocupadas por vários quarteirões por uma multidão que a cidade estimou em 1,6 milhão de pessoas.

Muitos esperaram horas ou mesmo dias no local para conseguir um bom lugar, enquanto os fãs mais ricos aguardaram nas dezenas de barcos ancorados junto à praia.

Os bombeiros borrifaram o público com água antes do concerto, quando as temperaturas ultrapassaram os 30 graus Celsius, para refrescar os fãs reunidos perto do palco da rainha da pop, e foi distribuída água potável gratuitamente. As temperaturas rondaram os 27ºC durante o espectáculo da noite.

Madonna, de 65 anos, interpretou êxitos como "Like a Prayer", "Vogue" e "Express Yourself" durante mais de duas horas, a partir das 22h45 locais, ao encerrar a digressão dos seus maiores êxitos, iniciada no final do ano passado.

"Rio, aqui estamos nós, no lugar mais bonito do mundo, com o oceano, as montanhas, Jesus", disse Madonna à multidão, referindo-se à enorme estátua do Cristo Redentor no topo da montanha da cidade. "Mágico".

Madonna teve convidados como Anitta e Pabllo Vittar, além de jovens músicos de escolas de samba.

Mais de 3000 polícias foram destacados para a zona dos concertos, um local onde os Rolling Stones e Rod Stewart também já deram concertos e atraíram multidões de milhões de pessoas. As autoridades utilizaram uma estratégia de gestão de multidões semelhante à utilizada nas famosas celebrações de Ano Novo da cidade.

As autoridades brasileiras reforçaram a vigilância dos problemas de saúde relacionados com o calor depois de, no ano passado, uma jovem fã brasileira ter morrido num concerto de Taylor Swift devido a exaustão pelo calor.

Os governos do estado e da cidade do Rio de Janeiro informaram que gastaram 20 milhões de reais (cerca de 3,66 milhões de euros) no espectáculo, enquanto o restante foi financiado por patrocinadores privados. As autoridades estimam que o concerto possa trazer cerca de 300 milhões de reais (cerca de 55 milhões de euros) para a economia do Rio.