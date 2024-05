Incêndio deflagra no Hospital de Ponta Delgada numa área técnica. Chamas estão “circunscritas”

Um incêndio deflagrou este sábado de manhã no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, nos Açores, "numa área técnica", estando as chamas "circunscritas", disse fonte hospitalar.

Segundo um comunicado da maior unidade de saúde açoriana, "o foco de incêndio foi detectado no piso 1 e foi accionado o plano de emergência do hospital e estão a ser tomadas todas as medidas previstas no mesmo".

Contactada pela agência Lusa fonte do hospital, na ilha de São Miguel, disse que o incêndio ocorreu "numa área técnica" e "está circunscrito". No local estão os Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada.

Por razões de segurança, o Hospital pede à população que evite a ida à unidade de saúde "a não ser em situação de urgência/emergência" e que os visitantes de doentes "não se desloquem" ao hospital "até novas informações".