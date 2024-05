Trabalhistas dizem que ganharam as eleições em Londres

Com quatro dos 14 resultados oficiais da cidade já publicados, Sadiq Khan já tinha mais do dobro dos votos da candidata conservadora, Susan Hall.

O Partido Trabalhista britânico reivindicou a vitória nas eleições para a câmara de Londres. Com o resultado de quatro dos 14 bairros da cidade já apurados, o actual presidente da câmara, que se candidata à reeleição, já tinha um avanço considerável em relação à candidata do Partido Conservador, Susan Hall, com mais do dobro dos votos: 350.453 votos para Khan, 164,423.

A ideia de que esta eleição seria muito mais apertada do que se poderia prever parece não se ter confirmado nas urnas, com o actual presidente a melhorar os resultados em relação à eleição de 2021 e a caminho de ser reeleito para um terceiro mandato tranquilamente, a primeira vez que tal acontece: tanto Ken Livingstone como Boris Johnson, os seus antecessores, só cumpriram dois mandatos.

Os trabalhistas conseguiram mesmo ganhar West Central (Hammersmith e Fulham, Kensington e Chelsea, e Westminster) aos tories, com uma vantagem de mais de 11 mil votos. Em 2021, o candidato conservador, Shaun Bailey, tinha vencido Khan neste círculo eleitoral por mais de 2200 votos.

"Se os conservadores estavam a alimentar esperanças na noite passada devem estar a sentir-se muito desiludidos" com Sadiq Khan a caminho de uma confortável vitória na corrida à câmara de Londres", disse o cientista político John Curtice à BBC.