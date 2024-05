Com o alerta de cheia histórica do rio Guaíba, frequentadores e trabalhadores do centro de Porto Alegre viveram um dia de caos, medo e muita preocupação na sexta-feira. O lago ultrapassou a marca de 4,5 metros no Cais Mauá pela manhã, o nível mais alto desde 1941, a maior enchente da história da cidade, quando o Guaíba atingiu 4,76 metros. O nível de alerta para a região do centro histórico é de 2,5 metros, sendo 3 metros para inundação.

