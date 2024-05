A bancada do Partido Socialista (PS) vai apresentar um requerimento na comissão de orçamento e finanças do Parlamento para que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) da Assembleia da República avalie o impacto orçamental de todas as propostas de descida do IRS apresentadas pelo Governo e pelos partidos.

