Empresa de Buffett reduz a posição na Apple e atinge almofada recorde

Milionário olha para as fraudes com recurso a Inteligência Artificial como uma “indústria em crescimento” e antevê perigos.

O grupo norte-americano Berkshire Hathaway, do milionário Warren Buffett, reduziu a sua posição na tecnológica Apple nos primeiros três meses do ano, embora a multinacional fabricante do iPhone continue a ser a principal companhia onde o grupo de Buffett tem acções.

A almofada financeira acumulada pela Berkshire aumentou no final de Março para 189 mil milhões de dólares (cerca de 203 mil milhões de euros), valor que a Reuters diz ser um recorde.

Buffett é, segundo a lista de milionários da Forbes de 2024, a sexta pessoa mais rica do mundo, apenas atrás de Bernard Arnault e família (LVMH), Elon Musk (Tesla e SpaceX), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta) e Larry Ellison (Oracle).

Segundo os resultados do primeiro trimestre divulgados este sábado nos Estados Unidos, a participação na Apple valia 174.300 milhões de dólares (187.632 milhões de euros ao câmbio actual) no final de Dezembro de 2023 e passou para 135.400 milhões de dólares no final de Março.

De acordo com cálculos da Reuters que têm em conta as variações de preços da Apple nos três primeiros meses do ano, a empresa liderada por Buffett terá vendido cerca de 115 milhões de acções, o equivalente a 13%. A Berkshire era no final de Dezembro de 2023 a terceira maior accionista da Apple.

O relatório divulgado pelo grupo indica que cerca de 75% dos investimentos em títulos de participação no capital de empresas estão concentrados em cinco empresas: além da Apple (135.400 milhões de dólares), na empresa de serviços financeiros American Express (34.500 milhões de dólares), no Bank of America (39.200 milhões), na Coca-Cola (24.500 milhões) e na energética Chevron (19.400 milhões).

Segundo a Reuters, o conglomerado de Buffet registou um lucro operacional recorde superior a 11 mil milhões de dólares, “uma vez que as suas operações de seguros beneficiaram de uma melhor subscrição e de um rendimento mais elevado dos investimentos, devido ao aumento das taxas de juro.”

No primeiro trimestre, vendeu acções no valor de quase 20 mil milhões de dólares e só comprou títulos na ordem dos 2700 milhões de dólares, o que fez baixar a carteira de acções de 354 mil milhões de dólares no final de 2023 para 336 mil milhões no final de Março.

Durante a conferência de imprensa de apresentação dos resultados na cidade de Omaha (no Nebraska), ao ser questionado sobre a razão pela qual baixou a posição na Apple, Buffett explicou que foi por razões fiscais depois de ter obtido ganhos significativos e não à sua apreciação de longo prazo sobre as acções da Apple, escreve a CNBC, que acompanhou o evento.

Warren Buffett falou ainda sobre o impacto que a Inteligência Artificial (IA) está a assumir na sociedade, perspectivando que as fraudes realizadas através de IA poderão ser a próxima grande “indústria em crescimento”, cita a mesma cadeia de televisão norte-americana, dizendo que o milionário confessou ter ficado desconfortável recentemente num encontro em que viu num ecrã uma imagem sua gerada por IA.

Buffett falou sobre o crescimento de fraudes tecnológicos, dando como exemplo os casos em que burlões enviam mensagens a terceiros a solicitar a transferência de dinheiro fazendo-se passar pelos filhos (o que poderá crescer com a IA). “Se eu estivesse interessado em investir numa fraude, esta seria a indústria em crescimento de todos os tempos”, afirmou, sublinhando que o “génio” da Inteligência Artificial “tem feito coisas terríveis ultimamente”. “E o poder desse génio é o que me assusta imenso”, afirmou, citado pela CNBC.