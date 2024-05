Swiatek conquista Open de Madrid em final de longa duração

Número um do mundo “devolveu” a Aryna Sabalenka o triunfo registado na final do torneio do ano passado.

Desta vez, foi ao contrário. A polaca Iga Swiatek venceu, neste sábado, a bielorrussa Aryna Sabalenka na final do Open de Madrid, em ténis, e conquistou o torneio pela primeira vez.

Há um ano, Sabalenka tinha levado a melhor no encontro decisivo do torneio espanhol e vencido a prova pela segunda vez, mas nesta espécie de remake Iga Swiatek foi mais forte, e impôs-se com os parciais de 7-5, 4-6, 7-6 (7).

A número um do mundo salvou três match-points para segurar o 20.º título da carreira, num encontro emocionante que entrou para a história como o mais longo a ser disputado entre duas vencedoras do Grand Slam, com 3h11m.