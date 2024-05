Marco Roque de Freitas mostra como Moçambique se inventou pelo som

Num volumoso e fascinante livro, o etnomusicólogo desvenda como a música construiu um país independente de 1974 em diante. A obra é apresentada no festival FeLiCidade do Centro Cultural de Belém.

A relação de Marco Roque de Freitas com Moçambique começou pelo som. Não tem parentes no país, nenhuma história familiar a estabelecer uma ligação com o território, nunca sequer tinha apanhado um avião para Maputo. Mas após a defesa da sua tese de mestrado, enquanto bolseiro no Instituto de Etnomusicologia da Universidade Nova, teve a seu cargo a digitalização do espólio do professor João Soeiro de Carvalho, seu orientador de doutoramento. E foi então, ao escutar as entrevistas e as gravações de músicos realizadas pelo professor no final da guerra civil moçambicana (1977-1992), que se emocionou ao descobrir alguma daquela música e decidiu estudá-la.