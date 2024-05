Governo propõe que recuperação do tempo de serviço dos professores avance em Setembro

Estão já marcadas mais duas reuniões negociais sobre a recuperação do tempo de serviço para este mês.

A proposta do Governo apresentada aos sindicatos dos professores prevê que a recuperação do tempo de serviço comece a 1 de Setembro e seja paga em tranches de 20% ao longo da legislatura. Está assim desfeita a dúvida criada na última semana, depois de o ministro das Finanças ter admitido que a devolução desse tempo aos docentes poderia acontecer apenas em 2025.

O anúncio foi feito, esta sexta-feira, pelo secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, à saída da primeira reunião negocial sobre o tema no Ministério da Educação. Estão já agendadas mais duas reuniões para 13 e 21 de Maio.

“Eu diria que as duas linhas vermelhas que tínhamos colocado — que era se [a recuperação] não começasse este ano e outra se não acabasse até 2028, estão ultrapassadas”, notou Mário Nogueira. Porém, o trabalho duro começa agora. A Fenprof irá trabalhar em cima da proposta do Governo, sabendo-se desde já que a plataforma sindical gostaria que, ainda este ano, fosse recuperado já 30% do tempo de serviço congelado – e que essa devolução fosse concluída em três anos. E que sejam ainda criados mecanismos para compensar os professores que, entretanto, se aposentaram.

Há ainda outras matérias presentes da proposta apresentada pela equipa ministerial que a Fenprof disse discordar, a começar pela manutenção das vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões. “Isso significa que muitos professores que estarão em recuperação de tempo de serviço vão perder mais tempo de serviço porque vão ficar parados nas vagas sem poder progredir. E isso, para nós, não é aceitável", notou o secretário-geral.

Um outro aspecto com o qual a plataforma sindical não concorda é a revogação proposta do decreto-lei n.º 74/2023, que implementou mecanismos para acelerar a progressão na carreira de educadores de infância e professores dos ensinos básico e secundário. Foi criado pelo anterior executivo, precisamente para responder às desigualdades geradas pelo congelamento das carreiras entre 2011 e 2017.

“Se o regime de vaga já é injusto, e já é um funil para impedir a progressão normal, com esta revogação, vamos ter uma situação ainda mais negativa”, notou.

Para este calendário negocial, o Governo propôs a discussão de dois temas: a recuperação do tempo de serviço dos professores e medidas excepcionais para ultrapassar as dificuldades da falta de docentes.

De acordo com a Fenprof, há cerca de 30 mil sem aulas a pelo menos a uma disciplina. E a expectativa é que o próximo ano lectivo arranque com problemas semelhantes, já que, ao longo deste ano, a previsão é de que cerca de cinco mil docentes se aposentem — e apenas mil entrem na profissão.

A plataforma sindical quis incluir ainda a discussão de medidas de valorização da profissão, seja de combate à precariedade ou valorização da carreira, assim como a mobilidade por doença.