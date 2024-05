Vai ao cinema a 3,5 euros de 13 a 15 de Maio

A iniciativa que pretende "democratizar o acesso à Sétima Arte", como se lê no site, está de volta e não faltam filmes nacionais e internacionais de géneros para todos os gostos.

Para teres acesso a este preço reduzido, basta comprares um bilhete online ou numa banca física nos cinemas aderentes e aproveitar longas-metragens em cartaz. Exemplos disso são o psicodrama Dupla Obsessão, com as vencedoras de Óscar Jessica Chastain e Anne Hathaway ou a comédia de acção Profissão: Perigo que, depois da rivalidade de Barbenheimer, junta Ryan Gosling e Emily Blunt no mesmo ecrã.

Para quem quer cinema nacional, será possível ver o film noir Cândido- O Espião que veio do Futebol. Os amantes de biopics ainda conseguirão ver Back to Black, sobre Amy Winehouse, e os mais pequenos ou apreciadores de animação terão o quarto filme da saga O Panda do Kung Fu. Challengers, o drama desportivo de Luca Guadagnino, protagonizado por Zendaya, tem recebido aplausos da crítica e também estará em exibição nos dias da Festa do Cinema.

O site do evento estará em actualização até 13 de Maio com a totalidade dos filmes em cartaz. A Festa do Cinema, apoiada pelo Ministério da Cultura e a Academia Portuguesa de Cinema, tem feito sucesso desde a sua primeira edição em 2015. A última edição do evento, em Outubro de 2023, levou cerca de 135 mil espectadores às salas de cinema de todo o país.

Apesar de o evento ter menos um dia face ao ano passado, as restantes regras aplicam-se. O incentivo engloba apenas os filmes em 2D e não é acumulável com outras promoções.