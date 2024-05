Governo: apocalípticos e desencontrados

Começam a estabelecer-se alguns padrões no comportamento do Governo que se deseja fervorosamente que sejam coisa passageira, só marca de um início não muito bem composto e não resultado de uma arreigada queda para a desorientação. Se a primeira oportunidade para a boa impressão se esfumou com a jogada do IRS, as segundas e terceiras também não estão a revelar equilíbrio entre a tenacidade e o rigor que este período exige.

