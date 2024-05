Obras na Boavista não acautelaram segurança e conforto dos peões, diz relatório

Uma obra para instalar o canal de metrobus na Avenida da Boavista, no Porto, provocaria sempre inconvenientes a quem ali vive ou trabalha. Mas poderia ter sido feito mais para acautelar questões de conforto e segurança de peões e não só. As conclusões são do primeiro relatório do Grupo de Trabalho para Acompanhamento de Infra-estruturas de Transporte Público com Impacto no Porto (GT-AITP), criado em Fevereiro na Assembleia Municipal do Porto.

