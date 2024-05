No Mercedes-AMG CLE 53 Coupé, elegância pode rimar com dinâmica

Traz o selo AMG, mas os mais críticos poderão torcer o nariz. Não será um problema, já que, na verdade, este CLE 53 Coupé consegue oferecer o melhor de vários mundos, sem que se perca em nenhum deles: é elegante, sem que se foque somente na aparência; é desportivo, com performances de nos cortar a respiração, sem negligenciar o conforto. Mas não deixa de proporcionar emoções a rodos, sobretudo quando levado para estradas sinuosas, nas quais navega qual peixe na água, revelando-se capaz de tropelias várias, sem beliscar a segurança (ou, pelo menos, a percepção de segurança).

No fundo, esta nova incursão da casa de Affalterbach combina a agilidade e o carácter desportivo do Classe C com o prestígio do Classe E. Elegância e arrojo, a rolarem de mãos dadas, alimentados por um motor de seis cilindros em linha de 3,0 litros com duplo carregamento através de um turbocompressor de gases de escape e um compressor eléctrico adicional, o mesmo do CLE 450, mas que pegou nos 375cv e fê-los crescer.

O conjunto debita, assim, 449cv (que se sentem bem quando se aperta com o acelerador) e um binário máximo de 560 Nm (que atinge os 600 Nm durante dez segundos com overboost), características que ganham outro fulgor quando se sabe que estão associadas a uma transmissão AMG Speedshift TCT 9G e à tracção integral AMG Performance 4Matic+, totalmente variável. E há mais uns pozinhos de pura “magia”: o overboost entra em acção graças a um compressor auxiliar eléctrico, que tem por base sistemas estudados e apurados na Fórmula 1, e que acrescenta ainda 23cv.

Mas a afirmação que expressa aquilo a que vem começa logo no seu design: o AMG CLE 53 recebe grelhas verticais na grelha e um nariz mais arredondado, ao mesmo tempo que o capot apresenta relevos musculados, além de os guarda-lamas terem sido alargados para cobrir jantes e pneus mais largos.

Foto CLE 53 4MATIC+ Coupé DR

Foto CLE 53 4MATIC+ Coupé DR

No interior, ao primeiro olhar, não há grandes diferenças em relação ao CLE. Mas, depois de sentados, depressa percebemos o que os distingue: o AMG acrescenta bancos desportivos com apoios laterais (uma bênção em determinados percursos…), inserções em camurça sintética e pespontos vermelhos que clamam pelo atrevimento. Para quem se senta aos comandos, destaca-se ainda o diferente volante, no qual um botão nos permite alternar entre os modos de condução (Slippery, Comfort, Sport, Sport+ e Individual) — e, muito rapidamente, nos permite aceder às configurações desportivas ou às ideais para conduzir em pista (spoiler alert: conduzir este automóvel sem acesso a uma pista é quase um pecado…).

E isso significa que, em estrada, é aborrecido? Longe disso. A maior potência é até audível, graças a um sistema de escape que pode ser descrito como inspirador, e a forma como o automóvel se deixa conduzir é quase elástica, capaz de entusiasmar um aficionado da velocidade, mas também satisfazer quem se propõe a um longo passeio, proporcionando abundante conforto. Ou seja, a direcção é firme, o que faz com que as curvas se desenhem de forma segura, mesmo quando a velocidade pode parecer desadequada (seria em muitos outros carros; não neste), algo que é ainda mais evidente quando se entra rapidamente numa curva com gravilha ou qualquer outra coisa que interfira com a aderência, altura em que o sistema de tracção integral 4Matic+ mostra do que é capaz.

No entanto, a forma como se deixa comandar não é dura a ponto de nos fazer desejar que a viagem fosse mais curta. Por isso, se a ideia passar por levar a família (reduzida: só há quatro lugares, mas os traseiros não são generosos) num passeio, não há por que adiar.

Motor de seis cilindros

Numa altura em que se assiste a uma redução dos motores, com vista ao controlo de consumos e emissões, o novo CLE 53 4Matic+ utiliza uma versão actualizada do motor turbo de seis cilindros em linha M256 de 3,0 litros. A geração renovada do motor de alto desempenho, agora conhecido como M256M, destaca-se pelas câmaras de combustão optimizadas com canais de entrada e saída redesenhados, novos anéis de pistão, injecção optimizada e um novo turbocompressor de gases de escape. Em conjunto com o novo compressor adicional eléctrico, oferece um aumento da pressão de sobrealimentação e, consequentemente, um binário mais elevado, o que se nota na disponibilidade e na resposta global do motor, sobretudo em faixas de velocidade média.

O que não significa que haja uma eficiência inferior. Pelo contrário: graças ao novo gerador de arranque integrado (ISG) de segunda geração, integrado na caixa de velocidades, que funciona não só como gerador eléctrico, mas também assume funções híbridas, que incluem o reforço de curta duração com 17 kW (23 cv) de potência e 205 Nm de binário, a recuperação, a mudança de ponto de carga, a navegação e o arranque quase imperceptível do motor durante a função de arranque e paragem automáticos do motor.

Foto Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé DR

A velocidade máxima de 250 km/h, limitada electronicamente, pode ser aumentada para 270 km/h com o pacote AMG Driver's Package opcional. O sistema de travagem AMG de alta performance está adaptado à potência e performance do CLE 53 Coupé: discos perfurados e ventilados internamente medindo 370 x 36 mm com pinças fixas de quatro pistões e inscrição AMG são utilizados no eixo dianteiro, e discos ventilados internamente são utilizados no eixo traseiro medindo 360 x 26 mm com pinças flutuantes de um pistão.

O Mercedes-AMG CLE 53 Coupé pode ser configurado, em Portugal, desde 116.050€.