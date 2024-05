Em Vila do Conde, a cozinha orgulhosa de Paulo André marca pontos à beira-rio

Vila do Conde começa a afirmar-se como destino gastronómico e a cozinha do Rio by Paulo André parte na linha da frente, num estilo contemporâneo que privilegia o sabor e a pluralidade de ingredientes

É na sua zona mais nobre e convidativa que Vila do Conde acolhe a cozinha de Paulo André. À beira rio, no canto poente do jardim que dá início ao passeio marginal que se estende até à foz do Ave, agora urbanisticamente cuidado e onde, a par de novos e diversificados restaurantes, atraem também os espaços musealizados da Nau Quinhentista, a Alfândega Régia e a singular capela de Nossa Senhora do Socorro.