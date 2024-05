Juros dos novos depósitos caem pelo terceiro mês e mais que na zona euro

Pelo terceiro mês consecutivo, em Março, a taxa de juro dos novos depósitos caiu mais um pouco. O valor médio fixou-se em 2,78%, menos 0,03 pontos percentuais face a Fevereiro (2,81%), mas cada vez mais longe do máximo de 3,08% verificado em Dezembro de 2023.

Em Março de 2023, a taxa encontrava-se bem mais baixa, em 0,9%, acelerando a subida nos meses seguintes.

Segundo os dados do Banco de Portugal (BdP), divulgados esta sexta-feira, a queda de juros em Portugal foi mais expressiva que na média da zona euro, onde a descida foi de 0,01 pontos percentuais, para 3,16%. Portugal continua na sétima posição dos países que remuneram as poupanças abaixo da média dos países do euro.

A taxa de juro média dos novos depósitos caiu em todas as classes de prazo, mas foi bem mais significativa nas aplicações de prazo mais longo. Assim, “nos novos depósitos com prazo até um ano diminuiu 0,01 pontos percentuais, para 2,81%", sendo que “esta continuou a ser a classe de prazo com a remuneração média mais elevada e representou 96% dos novos depósitos em Março”, avança o supervisor.

Já nos depósitos de um e dois anos, a taxa de juro média diminuiu 0,18 pontos percentuais, passando de 2,39% para 2,21%, na comparação em cadeia, enquanto a remuneração média dos novos depósitos a mais de dois anos decresceu de 2,06% para 1,96%.

O montante das aplicações nos produtos de poupança dos bancos voltou a aumentar, totalizou 7767 milhões de euros em Março, um acréscimo de 219 milhões de euros em relação ao mês anterior. Para este montante contribuiu os novos depósitos, mas também as renovações de depósitos constituídos no passado.