Instaurado processo disciplinar a Luís Gonçalves após clássico no Dragão

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar a Luís Gonçalves, por factos ocorridos durante o clássico do passado domingo entre FC Porto e Sporting. A abertura do procedimento disciplinar foi comunicada esta sexta-feira pelo CD através de comunicado.

Os "leões" acusam Luís Gonçalves de agredir com um pontapé Alexandre Ferreira e ameaçar de morte Rodrigo Pais de Almeida, ambos elementos do Conselho Directivo do Sporting. As alegadas agressões terão ocorrido junto à tribuna presidencial do Estádio do Dragão.

O administrador portista estava, no dia do clássico, abrangido por uma suspensão de 30 dias, razão pela qual não marcou presença no banco de suplentes dos portistas, como é habitual. Viu, assim, o jogo a partir da tribuna do Dragão, local onde se deu o tumulto após o apito final.

O clássico entre FC Porto e Sporting ocorreu na noite de domingo e terminou empatado a dois golos.