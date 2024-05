As contas da Liga portuguesa: o que pode ficar decidido nesta 32.ª jornada

Desde a entrega do título à descida imediata à II Liga, confira as decisões que estão em cima da mesa neste fim-de-semana.

Arranca nesta sexta-feira a antepenúltima jornada da Liga de futebol 2023-24 e ainda está praticamente tudo por definir, mas este pode bem vir a ser um fim-de-semana de decisões. Tanto no topo da tabela, com o Sporting a um passo do título, como no fundo, com o Vizela cada vez mais próximo da II Liga. Ajudamo-lo a fazer as contas para os dias que se seguem.

Campeão

Para que o Sporting confirme já nesta 32.ª jornada o 20.º título nacional, é necessária a conjugação de dois factores. Primeiro, os “leões” terão de vencer o Portimonense no sábado, no Estádio de Alvalade (18h, Sport TV1), elevando assim provisoriamente para oito pontos a vantagem sobre o segundo classificado. Depois, o Benfica terá de perder pontos na deslocação a Famalicão, no domingo (20h30, Sport TV1), tornando, assim, impossível recuperar a desvantagem nas duas jornadas que restam.

Estamos a chegar à reta final da #LigaPortugalBetclic ??? Que clubes é que ainda podem surpreender?#LigaPortugal #nãopára pic.twitter.com/5hsRUf9xkf — Liga Portugal (@ligaportugal) April 30, 2024

Terceiro lugar

Com o segundo lugar já entregue ao Benfica, continua ao rubro a luta pelo terceiro posto, que dá acesso à qualificação para a Liga Europa. FC Porto e Sp. Braga estão separados por um ponto e vão medir forças na última jornada, pelo que este cenário continuará em aberto. Nesta ronda, os “dragões” visitam o aflito Desp. Chaves no sábado (20h30, Sport TV2), enquanto os minhotos recebem o Casa Pia no domingo (18h, Sport TV1).

Quarto lugar

O mesmo raciocínio se aplica à quarta posição, a última a dar acesso na próxima época a uma competição da UEFA – no caso, a Liga Conferência. O Vitória SC é o único adversário que ainda pode lá chegar (para além de FC Porto e Sp. Braga, naturalmente), mas para isso terá de recuperar pelo menos dois pontos ao rival do Minho até ao fim do campeonato. Mas a verdade é que terá uma oportunidade de ouro para o fazer, quando receber o Sp. Braga, na jornada 33, a penúltima do calendário. Nesta jornada, visita o Rio Ave no sábado (15h30, Sport TV3).

Play-off

O 16.º posto, que obrigará disputar um play-off para a manutenção na Liga, ainda é uma ameaça que paira sobre metade dos clubes – do oitavo lugar para baixo, concretamente. Tudo porque o actual “ocupante”, o Portimonense, soma 28 pontos, menos oito do que o oitavo, que é o Famalicão. Mas são o Estrela da Amadora (29) e o Boavista (30) as equipas que estão mais pressionadas, não podendo sequer descurar a hipótese de uma despromoção directa.

Foto

Descida directa

Os dois últimos lugares do pelotão, como se sabe, traduzem-se numa descida imediata à II Liga e são o Vizela e o Desp. Chaves os clubes que estão em maus lençóis. Os minhotos somam 22 pontos e os transmontanos 23, o que significa que poderão até já ser despromovidos nesta jornada. Para que isso aconteça, basta o Vizela perder já nesta sexta-feira com o Moreirense (20h15, Sport TV1), porque mesmo no cenário de ficar posteriormente empatado com Desp. Chaves ou Portimonense, no fim da prova, perde no primeiro critério de desempate (o confronto directo). No caso do Desp. Chaves, a descida acontecerá já no sábado se perder com o FC Porto e o Portimonense pontuar com o Sporting – ou se empatar e os algarvios vencerem.