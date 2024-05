Das claques às finanças: os cinco “temas quentes” de André Villas-Boas no FC Porto

Administração derrotada dificulta transição, com André Villas-Boas a querer começar a resolver problemas. Saiba o que novo presidente do FC Porto tem em mãos para as próximas semanas.

Praticamente uma semana após vencer as eleições com 80,3% dos votos, André Villas-Boas ainda encontra as portas do FC Porto trancadas. O impasse na transição para a nova administração arrasta-se há dias, com múltiplas reuniões na esperança de que um dos administradores da equipa que cessará brevemente funções se demita para dar acesso aos futuros gestores do clube o mais rapidamente possível. Até à tarde desta sexta-feira, 3 de Maio, ninguém aceitou colocar o lugar à disposição para acelerar a transição. No pior cenário, Villas-Boas apenas receberá a aprovação dos accionistas portistas no final de Maio, atrasando as tomadas de decisão cruciais para a nova época e o futuro do clube. O PÚBLICO traz-lhe cinco temas que vão receber a atenção da nova administração nas próximas semanas.