Fundações criam prémio de 50 mil euros nas áreas da cidadania e da arte e ciência

O Centro Português de Fundações vai instituir o Prémio Fundações, no valor global de 50 mil euros, a atribuir anualmente em duas categorias (Arte e Ciência; Cidadania e Solidariedade), com o patrocínio de 13 fundações portuguesas.

O prémio, que será atribuído este ano pela primeira vez, tem por objectivo a valorização de "personalidades, projectos e iniciativas que contribuam para o progresso e a coesão social", como se lê no comunicado divulgado esta sexta-feira pelo Centro Português de Fundações.

Os patrocinadores do prémio são as fundações Aga Khan, Bial, Bissaya Barreto, Calouste Gulbenkian, Champalimaud, Comendador Joaquim Sá Couto, Dom Pedro IV, Eugénio de Almeida, Francisco Manuel dos Santos, Manuel António da Mota, Millennium BCP, Oriente e Stanley Ho.

Na categoria de Arte e Ciência, o prémio visa "premiar abordagens inovadoras que integrem elementos artísticos e científicos de forma impactante"; já na categoria de Cidadania e Solidariedade, o objectivo passa por valorizar a "actuação cívica, [a] promoção do bem-estar social e [o] apoio à comunidade".

"A criação do Prémio Fundações representa um avanço significativo na esfera da colaboração institucional entre fundações, sendo esta a primeira vez que o sector" o faz "de forma concertada", defende o comunicado.

Para a presidente do Centro Português de Fundações, Maria do Céu Ramos, citada no comunicado, "a união de esforços entre fundações para premiar ciência, cultura e impacto social é crucial", uma vez que, "ao trabalharem em conjunto, as fundações ampliam o seu alcance e potenciam o impacto de projectos inovadores".

Maria do Céu Ramos acredita ainda que "essa colaboração não só fortalece o apoio a áreas fundamentais da sociedade, mas também inspira outros a envolverem-se em prol de acções concretas que contribuam para uma sociedade mais justa e preparada para o futuro".

O júri do Prémio Fundações é composto pelo jurista Álvaro Laborinho Lúcio, a politóloga Marina Costa Lobo, o comissário do Plano Nacional das Artes Paulo Pires do Vale, a investigadora Raquel Campos Franco e a professora universitária Zita Martins, membro da Agência Espacial Europeia.

O Prémio Fundações será apresentado oficialmente na próxima quinta-feira, 8 de Maio, no Grémio Literário, em Lisboa, às 11h30.

O regulamento fica esta sexta-feira disponível no site do Centro Português de Fundações.