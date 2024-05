Sete eventos vínicos para brindar a Maio

Uma sunset party com vinhos no Alentejo, provas gratuitas para celebrar o aniversário de uma garrafeira em Lisboa, um mercado de três dias nos jardins de Oeiras e um festival de vinhos naquela que tem fama de ser a aldeia mais branca do país pela cor alva do seu casario. Escolhemos sete eventos para que nunca lhe falte vinho este mês.

Ervideira Sunset

Reguengos de Monsaraz

3 de Maio

Com a chegada dos dias mais quentes e das tardes mais longas, a Ervideira, em Reguengos de Monsaraz, inicia a sua época de festas ao pôr-do-sol, com as sessões Ervideira Sunset, todos os primeiros fins-de-semana de cada mês. A festa inaugural acontece já esta sexta, 3 de Maio, a partir das 18h (e até às 21h), no wine lounge da adega. As entradas custam 40 euros e incluem um “light dinner alentejano”, como lhe chama a organização, com a degustação de petiscos e enchidos regionais. Haverá também uma prova de vinhos com as várias referências da casa: Invisível, Conde D’Ervideira Reserva Branco, Vinha D’Ervideira Tinto, Vinha D’Ervideira Rosé, Vinha D’Ervideira Espumante Bruto e Flor de Sal Bronze Branco. A festa terá música e “algumas surpresas” à mistura, prometem os organizadores. Os bilhetes podem ser comprados no site da Ervideira.

Dia Internacional da Baga

Bairrada

4 de Maio

É já este sábado, e já lhe dedicamos algumas linhas aqui no Terroir, mas vale a pena lembrar. Pela terceira vez, os Baga Friends voltam a abrir as suas adegas para provarmos tudo o que a grande casta tinta dá. Há outras modalidades, que incluem por exemplo alojamento ou o jantar especial com que os sete produtores fecham o Dia Internacional da Baga, mas na versão mais simples os visitantes podem, entre as 10h e as 18h, correr as adegas dos sete "amigos" por apenas 40 euros. Os Baga Friends são a Quinta das Bágeiras, Sidónio Sousa, a Quinta da Vacariça, a Quinta de Baixo —​ Niepoort, os vinhos Vadio, Filipa Pato e Luís Pato. Tudo sobre o evento no site da associação Baga Friends.

Empor Spirits & Wine — 10 Anos, 10 Provas

Lisboa

Entre 7 e 24 de Maio

A comemorar uma década de existência, a garrafeira Empor Spirits & Wine, na Rua Castilho, em Lisboa, assinala a ocasião com uma série de dez provas abertas ao público, seis delas de entrada gratuita. A primeira acontece na próxima terça-feira, 7 de Maio, às 18h, com os vinhos franceses Château de Berne. No dia seguinte, 8 de Maio, em hora ainda por definir, é a vez da prova de vinhos do projecto Nat Cool, da Niepoort, também de entrada gratuita. Na semana seguinte, a 15 de Maio, há uma prova de vinhos João Portugal Ramos, com petiscos, e a 21 de Maio o destaque é para os vinhos Chinado, de Alcobaça. As provas gratuitas incluem também a degustação de Aperol Spritz (a 10 de Maio) e da aguardente de medronho Sulista (a 24 de Maio). As provas pagas (a rondar os 25 euros por pessoa) possibilitam depois recuperar 20 euros em compras na loja. Durante o mês de Maio, a garrafeira tem também uma oferta de 15% de desconto em todos os produtos, à excepção de charutos e tabaco.

Há Provas em Oeiras

Oeiras

Entre 10, 11 e 12 de Maio

De entrada gratuita e já na 10.ª edição, a mostra Há Provas em Oeiras regressa aos jardins do Palácio Marquês de Pombal para três dias de provas e vendas “com produtores e distribuidores de Lisboa e de outras regiões de Portugal”, anuncia a organização, a Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora. Além das bancas de produtores, a mostra, que começa na sexta, 10 de Maio, a partir das 18h, e se prolonga no sábado (12h30-00h) e no domingo (12h30-22h), terá também um espaço gastronómico com restaurantes da zona de Oeiras. A julgar pelas edições anteriores, haverá actividades paralelas, com música, provas comentadas e um destaque especial para os vinhos de Bucelas, Carcavelos e Colares.

Vinho na Vila

Vila Alva

11 de Maio

Todos os anos, Vila Alva, no município de Cuba, no Alentejo, também conhecida como a aldeia mais branca do país pela cor das suas casas, recebe o Vinho na Vila, um evento popular no qual o vinho é o protagonista. Este ano são 35 os pequenos produtores de todo o país que se reúnem nas adegas da aldeia — muitas delas fechadas ao público no resto do ano — para provas de mais de 250 referências de vinho. Além da Prova de Vinhos (com um custo de 12 euros para bilhetes comprados até 7 de Maio), o evento tem também uma Rota dos Petiscos, com enchidos e queijos regionais nas adegas (o bilhete com provas de vinhos e petiscos custa 20 euros). Às 20h30, o Largo da Igreja Matriz recebe o Jantar Com Vinho, com comida tradicional alentejana harmonizada com vinhos do produtor XXVI Talhas, um dos organizadores do evento ao lado de Luís Gradíssimo, criador do Enóphilo Wine Fest. Mediante reserva, é possível também participar na caminhada pelas vinhas centenárias, às 11h, com direito a prova no final. Os bilhetes podem ser comprados na Ticketline.

Torre de Palma Wine Market

Monforte

11 de Maio

No sábado, 11 de Maio, a Herdade Torre de Palma, em Monforte, recebe a 6.ª edição do Torre de Palma Wine Market, um mercado dedicado aos vinhos e produtores do Alentejo. A ideia é ficar a conhecer os vinhos e as novidades dos produtores locais, mais de duas dezenas a marcar presença no evento com as suas últimas colheitas e também edições especiais. As portas do mercado abrem às 16h e a entrada custa 10 euros, com direito a copo para participar nas provas. Por 35 euros é possível também, além das provas, jantar ao ar livre na herdade, com um menu que inclui febras de coentrada, coelho à São Cristóvão, arroz de pato e doces tradicionais e conventuais. As reservas podem ser feitas pelo email reservas@torredepalma.com ou pelo telefone 245 038 890.

ÉvoraWine

Évora

24 e 25 de Maio

Apresenta-se como o “maior evento vínico do Alentejo” e acontece no penúltimo fim-de-semana do mês, a 24 e 25 de Maio, na Praça do Giraldo, em Évora. O ÉvoraWine espera receber nesta sua 9.ª edição perto de oito mil visitantes nos dois dias de evento. Ao todo serão mais de 250 vinhos da região presentes na mostra que tem o apoio da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) e da Câmara Municipal de Évora. Segundo a organização, o objectivo é pôr “os produtores em contacto directo com os consumidores nacionais e estrangeiros, o que torna [o evento] numa fonte altamente rica de pareceres sobre os vinhos produzidos no Alentejo”. Como é costume, o ÉvoraWine terá também uma parte gastronómica, com comida alentejana.