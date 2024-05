Investimento nas Forças Armadas: agora ou nunca?

Neste P24 ouvimos o general Pinto Ramalho, que exerceu o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército entre 2006 e 2011.

O ministro da Defesa defendeu que “os jovens que cometem pequenos delitos devem cumprir serviço militar" para se tornarem "cidadãos melhores". Nuno Melo entende que o serviço militar é uma alternativa à colocação dos jovens em instituições que considera que são escolas do crime. A ministra da justiça, Margarida Blasco, concordou com a proposta e acrescentou que Nuno Melo falara em nome do Governo. Mais tarde, o ministro da Defesa disse que aquelas declarações tinham sido, e cito, uma possibilidade para efeito académico e de conjectura.

Fica-se na dúvida de que instituições é que o ministro está a falar. Dos centros educativos para jovens que cometem delitos depois dos 16 anos ou dos centros de acolhimento para crianças e jovens em perigo? Ou Nuno Melo está a falar, afinal, das prisões? Para todos os efeitos, o serviço militar não é permitido a jovens com idade inferior aos 18 anos. Para nos falar sobre esta proposta e sobre os problemas de recursos humanos das forças armadas, temos hoje connosco o general Pinto Ramalho, que exerceu o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército entre 2006 e 2011.

