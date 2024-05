Detido jovem de 17 anos suspeito de incentivar homicídio através da plataforma Discord

Jovem português, suspeito de homicídio qualificado, geria um grupo na plataforma online Discord em que incitava crimes violentos, incluindo um ataque a uma escola no Brasil com uma vítima mortal.

Um jovem de 17 anos foi esta quinta-feira detido no Norte do país por suspeita de homicídio qualificado e incitamento ao ódio e à violência, conduta que resultou num ataque com arma numa escola do Brasil, divulgou a Polícia Judiciária.

A investigação, conduzida pela Unidade Nacional Contraterrorismo, resultou esta quinta na detenção do jovem, de nacionalidade portuguesa, suspeito dos crimes de homicídio qualificado, ofensas à integridade física qualificada e discriminação e incitamento ao ódio e à violência, bem como a prática de crimes de pornografia de menores, explicou a Polícia Judiciária, em comunicado.

Esta operação visou "conhecer e identificar a actividade perpetrada online pelo detido", tendo a PJ efectuado buscas domiciliárias e "apreendido um vasto acervo probatório, designadamente material informático e digital".

Segundo esta força policial, o detido, que será presente esta sexta-feira a tribunal para aplicação das medidas de coação, "criou e gere um grupo na plataforma Discord, onde se agruparam diferentes pessoas apologistas dos mesmos ideais e que pretendiam cometer actos semelhantes aos idealizados e propagados por aquele".

Entre estes actos estão: automutilação grave de jovens, mutilação e morte de animais, difusão de propaganda extremista nazi, instigação e prática da "missão" de cometer massacres em escolas (filmados e transmitidos através do telemóvel) e, ainda, partilha e venda de pornografia infantil.

"A PJ conseguiu já apurar que este tipo de condutas foram partilhados no grupo, incluindo transmissões ao vivo de agressões contra animais que levam à sua mutilação e morte, jovens a beber detergente e a auto mutilarem-se com objectos cortantes", realçou esta força policial.

"Através de um ideário particularmente violento e extremista, o jovem detido prestava conselhos quanto ao modus operandi e indumentária a envergar pelos demais intervenientes aquando da preparação e prática dos crimes", acrescentou.

Segundo a PJ, na sequência destes comportamentos "veio a decorrer o ataque com arma de fogo (um revólver calibre 38) numa escola de Sapopemba, no Brasil, resultando na morte de uma jovem" de 17 anos.

O autor material do crime na escola brasileira mostrou, no grupo no Discord, imagens da arma e do gorro que iria utilizar, bem como da escola onde o crime iria ocorrer, pode ler-se na nota.

Esta investigação, a cargo do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, contou com a colaboração da Polícia Federal do Brasil e foi iniciada com "carácter de urgência, tendo em conta a gravidade das suspeitas", destacaram as autoridades.

A PJ indicou também que irá prosseguir a investigação, sendo uma das "principais linhas de investigação identificar, em termos internacionais, outros agentes dos crimes que possam estar envolvidos nesta rede e neste tipo de condutas".