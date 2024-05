Despesa do Estado com suplementos da GNR e da PSP pode variar entre 209 e 351 milhões

Comando da GNR e Direcção Nacional da PSP enviaram propostas com dois cenários para o suplemento de risco. Ministra da Administração Interna reúne-se esta quinta-feira com estruturas sindicais.

A despesa do Estado com o suplemento de risco das polícias pode variar entre os 209 e os 351 milhões de euros, se a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, que esta quinta-feira volta a reunir-se com as estruturas sindicais, tiver em conta as propostas que lhe foram enviadas pelo comando da GNR e pela Direcção Nacional da PSP.