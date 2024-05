Primeiro-ministro retirou confiança a Graça Mira Gomes em Junho de 2023 e acusou-a de “promiscuidade” por causa de actuação do SIS no caso do computador do ministério de Galamba

A secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Graça Mira Gomes, a quem Luís Montenegro, enquanto líder do maior maior partido da oposição, retirou confiança política e acusou de "promiscuidade" em Junho do ano passado, na sequência da actuação do SIS para recuperar um computador do adjunto do então ministro João Galamba, está a prazo nas funções que ocupa.