Airbnb oferece estadia na casa do filme Up (e sim, flutua)

É para quatro pessoas, acontece a 14 de Maio e é gratuita. No interior da casa estão os objectos presentes no filme, como as poltronas do casal Carl e Ellie e o Livro de Aventuras.

Depois de uma estadia no pântano de Shrek, a Airbnb decidiu recriar outro cenário dos filmes de animação da Pixar/Disney em tamanho real. Desta vez, a casa escolhida foi a do casal Carl e Ellie Fredricksen, do filme Up: Altamente.

A casa fica em Abiquiu, no estado norte-americano do Novo México e, mostram as imagens, está suspensa com ajuda de uma grua — e de oito mil balões. Segundo a descrição, que foi escrita como se o autor fosse Carl, a oferta está limitada a quatro hóspedes e disponível a 14 de Maio. A estadia, adianta o site da Airbnb, é apenas por uma noite e é gratuita.

“Nem sempre gosto de receber visitas, mas acho que é muito bom tê-las agora que sou só eu e o Dug. Venham ficar na minha casa acolhedora que criei com a minha querida Ellie. As minhas maiores aventuras aconteceram aqui e aprendi que as melhores são sempre com alguém que amamos. Por isso, tragam os vossos amigos para começarem o vosso próprio Livro de Aventuras e vejam como a minha casa se move antes de partirem”, lê-se.

A casa tem um quarto com duas camas, cozinha, sala e casa de banho. As divisões estão decoradas com fotografias e objectos das personagens, como a bengala de Carl, os óculos de Ellie, a cama de Dug, o cão que fala, a mochila do explorador Russell e as poltronas do casal junto à lareira. Em cima da cama está o Livro de Aventuras do casal.

A casa está decorada como no filme

“Dêem uma vista de olhos. Mas não toquem em nada, acabei de pôr tudo em ordem! A Ellie e eu decoramos este sítio com coisas de todas as viagens que planeávamos fazer. Hoje em dia, estou um pouco velho para aventuras, mas sei que ainda existem, especialmente se ficarem aqui - mas só por uma noite, não se acomodem demasiado.”

Uma vez instalados, os hóspedes vão ser tratados como Junior Wilderness Explorers (Exploradores Juniores da Natureza Selvagem, em tradução livre) e receber várias medalhas consoante as tarefas que executarem.

Para começar, podem tratar da correspondência de Carl ou arrumar a casa. “Alguém tem que fazer isso, podes muito bem ser tu”, escreveu o anfitrião.

As outras sugestões incluem excursões por Abiquiu ou um piquenique ao ar livre. Antes de irem embora, os visitantes vão receber uma surpresa.

De acordo com a Airbnb, a casa foi recriada para celebrar o 15º. aniversário do filme e faz parte de uma nova categoria da Airbnb chamada “ícones” que, até Outubro, vai oferecer estadias nas réplicas do Museu Ferrari, da Casa Purple Rain do cantor Prince ou do cenário do filme Inside Out (Divertida-Mente, na versão portuguesa).

Quem quiser ficar na casa de Carl e Ellie pode fazer reserva até 13 de Maio. Nesse dia, a Airbnb escolhe os quatro vencedores.

“Se tiveres a sorte de ficar aqui, podes começar a tua própria colecção de crachás, recordações de viagens, bugigangas, coisas para te lembrares das tuas próprias aventuras. Suponho que vos posso ajudar com isso. A Ellie era a melhor aventureira, por isso tens um grande papel a desempenhar”, escreveram.