Por onde vai a Europa? A Itália tornou-se o palco de uma inédita falsificação da natureza das eleições europeias. Giorgia Meloni, primeira-ministra e líder do partido Irmãos de Itália (FdI, direita dita "pós-neofascista"), será a cabeça de lista do partido nas eleições europeias. Uma vez eleita, renunciará ao mandato e permanecerá na chefia do Governo.