Cheias no Sul do Brasil provocam 13 mortes

Governador do estado brasileiro do Rio Grande do Sul admite que este se torne “o maior desastre climático” que a região já enfrentou.

As chuvas torrenciais que afectaram o estado brasileiro do Rio Grande do Sul esta semana provocaram já 13 vítimas mortais, segundo as autoridades regionais. Mais de 20 pessoas estão desaparecidas.

Prevê-se que nos próximos dias a situação se agrave e que mais cidades sejam atingidas pelas cheias no Rio Grande do Sul, tendo em conta o aumento significativo do caudal dos rios da região. O mau tempo já destruiu habitações, estradas, pontes e outras infra-estruturas, incluindo uma barragem, encerrou escolas e motivou um decreto de estado de calamidade.

Em declarações à Folha de São Paulo, a meteorologista Estael Sias, da MetSul, explicou que a precipitação ultrapassou os valores habituais para esta altura do ano. "É um volume excepcional. É uma época em que estão previstas frentes frias, ciclones extra tropicais e é esperada bastante chuva, mas o que choveu nestes últimos dias representa de duas a três vezes a média histórica deste período."

Segundo os últimos registos das autoridades brasileiras, milhares de pessoas ficaram desalojadas, 13 morreram e 21 continuam desaparecidas. No total, as chuvas e cheias afectaram quase 68 mil cidadãos de 147 municípios de Rio Grande do Sul.

Sim, infelizmente será pior do que vimos em setembro do ano passado. Pelo que já choveu e pelo que ainda vai chover, nos Vales do Taquari, do Caí e dos Sinos, teremos cheias piores que as do ano passado. Não será na mesma velocidade, mas a cota de inundação será ainda pior. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 1, 2024

"O evento actual será o maior desastre climático que o nosso estado já enfrentou. Infelizmente, será maior do que o do ano passado. Estamos vivendo um momento muito crítico", escreveu Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, na noite desta quarta-feira nas redes sociais, alertando que o número de mortes deveria continuar a aumentar.

Em Setembro de 2023, o Rio Grande do Sul já tinha sido atingido por chuvas fortes e cheias que acabaram por provocar 54 vítimas mortais, no maior desastre natural das últimas décadas.

Já na tarde desta quinta, Eduardo Leite recebeu o Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que visitou um dos municípios mais afectados e deu garantias de apoio por parte do Governo federal. "Tudo o que estiver ao alcance do nosso governo será feito para atender as necessidades das pessoas afectadas pelas chuvas", prometeu o chefe de Estado.