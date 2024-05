Catarina Valença Gonçalves, a visionária

Neste episódio do podcast Rostos da Aldeia vamos até Alvito conhecer Catarina Valença Gonçalves, uma lisboeta das Avenidas Novas cujo gosto pela arte a levou ao Alentejo, e o gosto pela pintura mural a fresco a fixou em Vila Nova da Baronia, no concelho de Alvito.

Catarina tem 47 anos e já é mais alentejana do que lisboeta, apesar de se considerar uma mulher do mundo, com elasticidade suficiente para fazer doutoramentos na Sorbonne e ter aulas de piano, ao mesmo tempo que vive uma vida despojada ou condiciona os seus dias à força da luz do sol e aos caprichos da terra.

É a mentora da Rota do Fresco, a primeira rota de Turismo Cultural em Portugal, criada há 25 anos e que se mantém até hoje. E é a fundadora e mentora da Spira, uma empresa de dinamização e divulgação cultural, com sede em Vila Nova da Baronia. É para esta pequena vila no Alentejo que alguns dos colaboradores da Spira se deslocam quando é dia de ir ao escritório. Mesmo que vivam em Lisboa.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges.