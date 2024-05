As bicicletas partilhadas de Lisboa já ultrapassam mais de 7300 viagens por dia

Nunca como agora se fizeram tantas viagens nas Gira, as bicicletas do sistema partilhado gerido pela Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL). São já, em média, cerca de 7360 os percursos realizados todos os dias nas ruas da capital, de acordo com os dados do relatório de actividades e contas da empresa, aprovados, em reunião de vereação, na passada segunda-feira. Esse é o valor resultante do total de viagens de 2.687.167 feitas no ano passado, o que representa um crescimento de cerca de 5% em relação a 2022. Ao todo, desde a sua entrada em funcionamento, as Gira já realizaram mais de dez milhões de percursos. O que a EMEL qualifica como uma “meta histórica”.

