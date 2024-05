À noite, nos Capuchos: convento da Serra de Sintra com visitas nocturnas

No fim-de-semana em que se celebram os 464 anos do Convento dos Capuchos, na Serra de Sintra, volta um programa de visitas guiadas nocturnas ao monumento: decorrem aos sábados em Maio.

“À Noite no Convento dos Capuchos” é o mote de mais uma série de visitas guiadas ao monumento localizado em plena serra de Sintra. As visitas começam dia 4 de Maio, um dia depois do aniversário do convento, oficialmente fundado a 3 de Maio de 1560, Dia da Invenção da Santa Cruz.

O programa, indica a Parques de Sintra, gestora de parques e monumentos pelo concelho, é uma forma de assinalar os 464 anos do convento, prolongando a iniciativa pelos sábados de Maio.

As visitas guiadas poderão ser feitas em vários horários, entre as 19h30 e 22h, sendo assegurada uma atmosfera ainda mais misteriosa e guardiã de segredos do que é habitual.

"O percurso, sempre acompanhado por guia, começa e termina junto ao portão de entrada", resume-se, "incluindo o Terreiro das Cruzes, todo o interior do convento e o claustro".

Foto Convento dos Capuchos PSML/José Marques Silva

"Ao longo do circuito, os participantes são convidados a "experienciar o despojamento que caracterizava a vida dos frades que ali, afastados do mundo, procuravam a redenção espiritual".

A rematar, é servido "um chá reconfortante, que é o mote para um breve momento de convívio".

Foto Convento dos Capuchos PSML/José Marques Silva

Cada grupo terá no máximo 15 pessoas e a visita dura 1h15, aproximadamente. Há visitas em português e inglês.

Os bilhetes podem ser adquiridos no site da Parques de Sintra: 16€ para adultos; 14€ para jovens (6-17 anos) e seniores (+ 65 anos); 49€ para famílias (2 adultos + 2 jovens). As crianças com idade inferior a 6 anos têm entrada gratuita.