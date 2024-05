Nazaré, uma masterclass para aprender a ver o mundo

O desafio foi lançado a Rui Caria, experiente fotojornalista e fotógrafo da Leica, e que, através do mote deste ano da Xiaomi Master Class, “See the world in the new light”, fez nascer o documentário “Mulheres de Sol e Sal”, uma homenagem às mulheres da Nazaré.

Com a tecnologia de ponta do Xiaomi 14 Ultra, Rui Caria procurou preservar e reflectir sobre a evolução cultural e as suas influências, ao longo dos tempos, na região onde nasceu. “Este desafio foi muito especial, produzir um documentário na minha terra Natal; a Nazaré”, explicou o fotojornalista. “Também na Nazaré procuro as pessoas que habitaram a minha infância; as mulheres da Nazaré, de negro, vestidas em contraste com o imenso areal dourado, são quem quero fotografar e filmar”, frisou. O objectivo é claro: capturar a essência daquelas que ainda vivem diariamente a tradição e cujas histórias de vida, impregnadas de sal e sol, são passadas de geração em geração.

Este retrato autêntico da Nazaré faz parte do desafio Xiaomi Master Class 2024, na segunda edição em Portugal do popular projecto da Xiaomi, onde fotógrafos premiados e reconhecidos por todo o mundo, e associados à Leica, são convidados a reinventar a forma como vemos o mundo através das lentes da fotografia mobile.

Caria procurou, através do aparelho usado – o Xiaomi 14 Ultra –, criar um trabalho documental que fosse além da fotografia e, como descreve, “multimodal”. Pelas características e capacidades que o equipamento demonstra “a peça documental, não será apenas fotográfica, mas resultará num produto transmedia que usará o vídeo e a fotografia para comunicarem a mesma história em modos e plataformas diferentes”. Os vídeos e fotografias resultantes desta jornada não exibem apenas o impressionante resultado final, mas também oferecerem um olhar sobre as técnicas fotográficas avançadas aplicadas e que reflectem a sua vasta experiência como fotojornalista.

Rui Caria Rui Caria Rui Caria Rui Caria Rui Caria Rui Caria Rui Caria Rui Caria Fotogaleria Rui Caria

No último episódio da Xiaomi Master Class é desvendado o documentário "Mulheres de Sol e Sal" totalmente filmado e fotografado com o Xiaomi 14 Ultra. Durante os três episódios da Xiaomi Master Class, o fotógrafo e fotojornalista explica tanto a sua abordagem como o tema que escolheu - as peixeiras da Nazaré. Para o fim de Maio, está ainda programada uma master class que terá lugar na Leica Gallery Porto, numa data ainda a anunciar e com a presença de Rui Caria.

A Xiaomi Master Class é um projecto a nível global, no qual a Xiaomi procura ligar fotógrafos conhecidos e entusiastas de fotografia para que, em conjunto, possam explorar as barreiras da fotografia mobile - fazendo uso das câmaras Leica presentes nos telemóveis Xiaomi. Cada um destes projectos origina cursos online, acessíveis para todos, mas traduz-se igualmente em eventos offline onde se incluem palestras, entrevistas e exposições por todos os cantos do mundo. A inspiração é mesmo o único limite.

A Xiaomi assume assim, mais uma vez, a sua missão de ser amiga dos utilizadores, proporcionando-lhes experiências e garantindo que todas as pessoas no mundo possam desfrutar de uma experiência melhor através de tecnologia inovadora. Com a Xiaomi Master Class 2024, a Xiaomi explora estas premissas ao incentivar a criatividade e a inovação na fotografia mobile - uma nova era onde a criatividade não tem limites.