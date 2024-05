11 de Maio é dia de revista Singular com o PÚBLICO

A revista Singular, distribuída gratuitamente com o PÚBLICO de 11 de Maio, convida a descobrir o mundo dos Vinhos Verdes, com os dias quentes de Primavera como pretexto.

“Há combinações que nos deixam satisfeitos, sem precisarmos de perceber o porquê”, escreve Ana Costa, nas primeiras linhas de um roteiro que dá a volta a Guimarães com os Vinhos Verdes como principal motivação. “Um copo de vinho branco”, continua a jornalista, “servido à temperatura certa, e uma esplanada num dia de calor é uma dessas parelhas que parecem feitas para proporcionar bons momentos”.

É com o tempero dos dias quentes que trazemos à luz mais uma edição da Singular, a revista que é um convite à descoberta do mundo dos Vinhos Verdes, distribuída gratuitamente com a edição impressa do PÚBLICO de 11 de Maio – também disponível online em publico.pt/singular.

Se os dias começam a ficar convidativos para piqueniques, o crítico e sommelier Manuel Moreira ajuda a escolher vinhos da região para emparelhar com as comidas que não podem faltar sobre a toalha estendida no chão. “Polivalentes” e “menos cerimoniosos” são os perfis a reter. António Mendes Nunes, jornalista tarimbado nos assuntos da boa mesa, traça um roteiro de boas mesas em redor do Parque Natural do Alvão, com passeios pela montanha como mote.

Na sala de provas da Quinta de Paços – uma propriedade histórica no concelho de Barcelos que está nas mãos da mesma família há, pelo menos, 16 gerações – desfiamos um portefólio de vinhos que desafiam toda a sorte de convenções (e preconceitos) sobre o que se produz na Região Demarcada dos Vinhos Verdes.

Noutras provas, o crítico e jornalista de vinhos José Augusto Moreira passa em revista vinhos brancos da casta loureiro, num elenco que dá “um belo retrato do caminho de valorização e modernidade que está a ser trilhado na região”. A casta, essa “está a tornar-se um caso sério entre os brancos portugueses”, conclui.

De caminho, temos ainda tempo para sentarmo-nos à mesa com o enólogo decano Fernando Moura, para conhece um produtor que tem nas videiras “as suas maiores amigas” e para perceber o trabalho das abelhas da Quinta da Raza.

E depois, há o tal roteiro, em torno de Guimarães, onde não faltam frescuras para suavizar os dias de calor, que também apertam por estes lados – seja na piscina da Quinta da Cancela, nos 60 hectares de floresta e sombra da Montanha da Penha ou na vitalidade dos arintos que nascem em redor da Cidade-Berço.

A revista Singular é promovida pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes e produzida, editada e distribuída pelo PÚBLICO. Enquanto a edição de Primavera não chega às bancas, aqui (e aqui) está a de Inverno, para abrir o apetite.