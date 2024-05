Reserva Federal mantém taxas de referência inalteradas

Autoridade monetária norte-americanca justifica decisão com “ausência de progressos” no combate à inflação.

A Reserva Federal Americana (Fed) manteve esta quarta-feira as suas taxas de referência inalteradas, justificando a sua posição com a "ausência de progressos" no combate à inflação.

O banco central norte-americano anunciou também que, em Junho, começará a reduzir de forma mais lenta o volume de activos do seu balanço.

As taxas de referência americanas permanecem no intervalo entre 5,25 e 5,50%, precisou a Fed em comunicado, anunciando, porém, que, a partir de Junho, começará a desacelerar o ritmo de redução dos seus activos, o que significa um início de flexibilização da sua política monetária.

O comité de política monetária da Fed considerou inapropriado reduzir as taxas de referência até haver maior confiança de que a inflação está a estabilizar de forma sustentável nos 2%.

Para fazer face à escalada do custo de vida, o banco central dos Estados Unidos, liderado por Jerome Powell, subiu 11 vezes consecutivas as taxas de referência entre Março de 2022 e Julho de 2023.