Roma rende-se à grandeza dos “gladiadores” de Leverkusen

Bayer de Xabi Alonso não cede e está com um pé na final da Liga Europa. Marselha e Atalanta empatam no Vélodrome.

Apesar do interesse que, com naturalidade, despertava o duelo entre os “carrascos” de Sporting e Benfica, as atenções da primeira mão das meias-finais da Liga Europa viravam-se para o Olímpico de Roma, onde o Bayer Leverkusen enfrentou, com distinção, novo teste à invencibilidade em 2023/24, saindo de Roma com uma vantagem de dois golos (0-2) que poderão ser decisivos para carimbar a presença na final de Dublin.

Com Smalling e Lukaku recuperados, a Roma foi à procura da brecha que nenhum adversário do Bayer Leverkusen foi capaz de descortinar esta época. Mas os alemães não pareciam minimamente surpreendidos nem intimidados pela entrada promissora dos finalistas da edição anterior — ainda sob o comando de José Mourinho, depois de terem eliminado nas meias-finais este mesmo Leverkusen de Xabi Alonso.

Assim, lançados em busca da terceira final europeia consecutiva (conquistaram a Liga Conferência em 2021/22, com Mourinho), depois de um remate de Dybala e de um cabeceamento à barra do possante avançado belga, os “giallorossi” viram os “farmacêuticos” puxarem do antídoto para se colocarem em vantagem com um golo de Florian Wirtz (28’). Golo nascido de um erro monumental do lateral Karsdorp, num atraso deficiente a Svilar que Grimaldo aproveitou para assistir Wirtz.

Sob pressão, a Roma acabou por ficar demasiado vulnerável às investidas dos campeões da Bundesliga, investidos da grandeza dos gladiadores, que só não resolveram a eliminatória ainda na primeira parte por pura ineficácia de Frimpong, a desbaratar três ocasiões claríssimas de golo.

Wirtz também poupou Svilar, que minava a confiança da equipa a cada intervenção entre os postes da baliza romana. Ineficácia que poderia ter beliscado o desempenho da equipa alemã, caso Pellegrini não tivesse falhado, por centímetros, o que seria o golo do empate mesmo em cima do intervalo.

Depois do descanso, a Roma voltou à carga, mas Cristante não teve competência para equilibrar os números, pelo que o Leverkusen não teve problemas em passar a factura num espectacular golo de Andrich (73’). Era o fim dos italianos no jogo e, possivelmente, o adeus a Dublin.

Mbemba atende Macron

Encorajado pelo presidente francês Emmanuel Macron, que na recepção ao homólogo da República Democrática do Congo desejou sorte a Chancel Mbemba, congolês do Olympique Marselha, para a recepção à Atalanta, o defesa central ex-FC Porto correspondeu com um golo (20’) a anular a desvantagem imposta pelo italiano Gianluca Scamacca (9’) — autor de dois golos ao Liverpool, depois de ter marcado por três vezes ao Sporting, afastado pela formação de Bérgamo nos “oitavos” da competição.

Aubameyang, máximo goleador da prova, não esteve feliz; Ounahi acertou na barra e o empate (1-1) deixa tudo em aberto para a segunda mão, em Itália.

Em Birmingham, o Aston Villa caiu ante o Olympiacos (2-4) na primeira mão das meias-finais da Liga Conferência, jogo com hat-trick do marroquino Ayoub Kaabi, que teve David Carmo, Chiquinho e Podence no onze inicial dos gregos (André Horta foi suplente utilizado), que poderão garantir em casa o apuramento para a final de Atenas.