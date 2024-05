Mamonas Assassinas - O Filme chega a Portugal em Junho

Mamonas Assassinas - O Filme chega aos cinemas portugueses em Junho. A longa-metragem realizada por Edson Spinello conta a história dos músicos que integraram a antiga banda Utopia e, mais tarde, os Mamonas Assassinas, fenómeno de sucesso do rock humorístico brasileiro que foi interrompido precocemente com a morte da formação num acidente de avião em 1996.

O filme estreou-se no Brasil já a 28 de Dezembro de 2023. Esta quinta-feira, 2 de Maio, é exibido pela primeira vez em Portugal, no Cine-Teatro Turim, em Lisboa, no âmbito do FESTin - Festival de Cinema Itinerante da Literatura Portuguesa. O biopic chega depois ao circuito comercial português em Junho.

Os Mamonas Assassinas eram a banda mais popular do Brasil à data do acidente aéreo de 2 de Março de 1996, nos arredores de São Paulo, que matou Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Sérgio Reoli e Júlio Rasec, para além da tripulação da aeronave e de dois assistentes do grupo. O sucesso da banda estendia-se a Portugal, onde os Mamonas Assassinas tinham concertos marcados que não chegaram a realizar.

Na semana de estreia no Brasil, o filme foi visto por mais de 500 mil espectadores. Os elementos da banda são interpretados na película por Ruy Brissac, Beto Hinoto (sobrinho de Bento Hinoto), Robson Lima, Adriano Tunes e Rhener Freitas.