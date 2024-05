Festival literário Lisboa 5L está a ser repensado e só regressa no próximo ano

O festival literário Lisboa 5L, cuja quinta edição, segundo o que fora anunciado pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), deveria decorrer desta quinta-feira até domingo, não vai afinal realizar-se em 2024. O executivo lisboeta está agora a preparar a próxima edição, que acontecerá de 1 a 5 de Maio de 2025, e vai lançar já no próximo mês um concurso para a escolha do novo director artístico, em substituição do livreiro José Pinho (1953-2023), que morreu a 30 de Maio do ano passado.

