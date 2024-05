Projecto Educar para uma Geração Azul “pronto para escalar a nível nacional”

O programa-piloto Educar para uma Geração Azul vai lançar uma colecção de quatro livros infantis educativos que vão ser oferecidos a 15 mil a estudantes do 1.º ciclo do Ensino Básico envolvidos no programa. Os livros vão ser lançados nesta quinta-feira, dia 2 de Maio, e o objectivo é celebrar os resultados obtidos ao longo dos cinco anos de actividade do programa.

Os livros, que têm o nome A Patrulha Acção Azul, pretendem fomentar o conhecimento sobre o oceano e integram o Plano Nacional de Leitura (PNL), explicam a Oceano Azul e o Oceanário de Lisboa em comunicado. Os livros vão estar também disponíveis gratuitamente para o público em formato de e-books.

A iniciativa da Fundação Oceano Azul (FOA) e do Oceanário de Lisboa, com o apoio da Direcção-Geral da Educação (DGE), chega ao fim depois de cinco anos de implementação. Durante este tempo, o programa formou mais de 1300 professores e abrangeu mais de 20 mil alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico de oito municípios de Portugal e das nove ilhas do arquipélago dos Açores.

Em declarações ao PÚBLICO, Rita Borges, gestora de projectos e responsável pela área da educação, explica que o projecto surgiu pela necessidade de ter um programa educativo que permitisse que os professores pudessem incorporar os temas do oceano no currículo do 1.º ciclo.

Foto Participaram no programa mais de 20 mil alunos e 1300 professores Fundação Oceano Azul

"Quando um professor está a trabalhar matemática, português, estudo do meio ou até expressões artísticas pode estar a ensinar sobre o oceano. Nós temos este programa porque considerámos que os professores são os principais agentes de mudança”, exemplifica a gestora de projectos. Rita Borges sublinha que "a educação é fundamental para conseguirmos mudar comportamentos que permitam termos um oceano saudável e, no fundo, aproximarmos os cidadãos do oceano".

O programa permite transmitir conhecimento aos professores, e consequentemente aos alunos, sobre a economia azul sustentável, direito do mar, importância do oceano na história de várias civilizações, ligação histórica de Portugal ao mar, entre outros conceitos interdisciplinares, refere a responsável pela área da educação da FOA.

No comunicado, a Fundação Oceano Azul diz que “estes resultados demonstram que o programa está pronto para ser escalado a nível nacional, integrando a literacia do oceano no currículo escolar”.

Alunos "têm mais literacia do oceano"

Rita Borges diz que o objectivo deste programa "é que os alunos que estão no 1.º ciclo de escolaridade, que nós ambicionamos que venham a ser a “Geração Azul”, possam ser os cidadãos europeus mais qualificados, mais conhecedores e com mais competências para a acção em prol de um oceano saudável”.

Foi possível aferir na avaliação dos resultados do programa-piloto que "os alunos têm mais consciência, hoje em dia, sobre o impacto da sua vida diária no oceano, mais consciência da importância que o oceano tem nas suas vidas, querem que Portugal seja conhecido lá fora pelo seu mar e estão mais conhecedores, mas também mais activos", diz ainda Rita Borges.

Desde 2018, o programa foi pautado por diversas actividades que realçam a importância de um "oceano saudável" Fundação Oceano Azul Fundação Oceano Azul Fotogaleria Desde 2018, o programa foi pautado por diversas actividades que realçam a importância de um "oceano saudável" Fundação Oceano Azul

"Os resultados da avaliação de impacto mostram que os alunos sabem mais sobre o oceano, estão mais conscientes da importância que este tem nas suas vidas e reconhecem o impacto da acção humana no oceano", acrescenta o comunicado.

O evento do lançamento dos livros nesta quinta-feira decorre no auditório da Escola Secundária de Santa Maria, em Sintra, para celebrar o fim desta fase-piloto, contando com a participação do secretário de Estado da Administração e Inovação Educativa, Pedro Cunha, e da subdirectora-geral da Educação, Eulália Alexandre.

Sobre o lançamento dos quatro livros infantis, que vão ser oferecidos a 15 mil estudantes integrados no programa e adaptados aos quatro anos de escolaridade do 1.º ciclo do Ensino Básico, Rita Borges explica que "a colecção celebra o final desta fase-piloto do programa educativo, os resultados da avaliação, e vai permitir que os alunos se entusiasmem e se conectem com o oceano de uma forma mais directa".

Foram disponibilizados recursos e partilhado conhecimento sobre o oceano com os professores Fundação Oceano Azul Fotogaleria Foram disponibilizados recursos e partilhado conhecimento sobre o oceano com os professores Fundação Oceano Azul

Além disso, vai também dar a oportunidade de os alunos conseguirem "aprender de forma autónoma sobre o oceano e conseguirem até mobilizar e envolver os pais nestes temas". As associações reconhecem que “os alunos desta Geração Azul serão cidadãos mais preparados para serem futuros líderes com mais consciência ambiental, proactivos na valorização e no aumento do capital natural azul, fundamental para o futuro do país", lê-se no comunicado.

O programa teve início em 2018, em Mafra, e foi alargado a oito municípios e nove ilhas do arquipélago dos Açores.