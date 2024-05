Poderá o gigante da fast-fashion Zara mudar para luxo?

O que interessa são as fotografias. Os modelos têm um ar sério e o cabelo penteado para trás, como se estivessem na passerelle de uma casa de roupa desportiva europeia. Uma delas desce a passerelle amarela com uma camisola branca de linho e algodão que abotoa para o lado, com um colarinho apelativo e um par de calças cargo polidas. Tem um ar chique — rico, até! No ombro, tem uma mala de couro enrolada com alças em forma de cinto. É uma óptima bolsa. O look é, sem esforço, luxuoso e, acima de tudo, aquela coisa esquiva, com estilo.

