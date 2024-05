Quinta na TV: Tchernobil, amizade e Um Homem por Inteiro

Também é dia de Liga Europa, Mulherzinhas, 2 Tiros e The Idea of You em estreia.

CINEMA

Mulherzinhas

TVCine Emotion, 19h16

Quando o marido parte para a Guerra Civil, Marmee fica com as quatro filhas. Ela e a tia March vão acompanhá-las na entrada para a vida adulta, numa das épocas mais complexas dos EUA.

O romance de Louisa May Alcott é adaptado por Greta Gerwig (Lady Bird), com interpretações de Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Tracy Letts, Bob Odenkirk, James Norton, Louis Garrel, Chris Cooper e Meryl Streep. Nomeado para seis Óscares, ganhou um, pelo guarda-roupa.

2 Tiros

AXN, 22h54

Comédia de acção realizada por Baltasar Kormákur, segundo um argumento de Blake Masters, com Denzel Washington e Mark Wahlberg nos papéis principais.

Bobby Trench, agente da DEA, e Marcus Stigman, oficial da Marinha, são agentes duplos incumbidos de uma missão que envolve a máfia mexicana de narcotráfico e que implica que executem um assalto milionário. Tudo se complica quando descobrem que o dinheiro roubado não pertence à máfia, mas à própria CIA, no que parece ser um plano para os incriminar. Cientes de que estão a combater um inimigo ainda mais perigoso, Trench e Stigman unem esforços numa luta que os vai tornar uma máquina mortífera.

The Idea of You

HBO Max, streaming

Estreia. Anne Hathaway e Nicholas Galitzine protagonizam esta comédia romântica realizada por Michael Showalter, a partir do livro de Robinne Lee.

Quando Solène, uma mulher nos seus 40 anos, acede a levar a filha adolescente ao festival de Coachella, a pedido do ex-marido, está longe de imaginar o que a espera: o despertar de uma paixão inesperada entre ela e Hayes, um rapaz de 24 anos que é desejado por meio-mundo enquanto elemento de uma famosa boys band.

SÉRIE

Um Homem por Inteiro

Netflix, streaming

Estreia. Nesta adaptação televisiva do romance homónimo de Tom Wolfe, da responsabilidade de David E. Kelley, cabe a Jeff Daniels encarnar Charles Croker, um magnata do imobiliário de Atlanta à beira da falência. Assistimos à sua luta para se manter à tona, à medida que o seu império se desintegra e os inimigos esfregam as mãos, ao longo de meia-dúzia de episódios, também com Diane Lane, Lucy Liu, Tom Pelphrey e Bill Camp no elenco.

DOCUMENTÁRIOS

L’Amitié

TVCine Edition, 16h45

Estreado em 2022, o documentário de Alain Cavalier é um exercício de partilha, amizade e redescoberta do cinema. O cineasta nonagenário, mais apostado em filmar pessoas do que personagens, detém-se sobre os laços que as unem, apontando a lente ao quotidiano de três amigos feitos no trabalho do plateau: Boris Bergman, Maurice Bernard e Thierry Labelle.

Tchernobil: Uma Utopia em Chamas

RTP2, 22h56

Estreia. O dia 26 de Abril de 1986 ficou gravado na memória da Humanidade pelas razões mais trágicas: o pior acidente nuclear de sempre. Esta série documental alemã, realizada por Dirk Schneider e Ariane Riecker em 2023, propõe uma nova análise das causas e consequências da catástrofe, reveladora de uma história “ainda mais complexa, mais humana e mais chocante do que alguma vez poderíamos imaginar”.

A narrativa vai do sonho soviético dos anos 1970, concretizado na central e nas cidades-fantasma de Tchernobil e Pripyat (hoje territórios ucranianos), até ao colapso do reactor naquele dia fatídico. Imagens da actual zona de exclusão nuclear combinam-se com material de arquivo e animações que reconstituem os acontecimentos, bem como testemunhos de engenheiros, trabalhadores e sobreviventes, e opiniões de peritos. Os quatro episódios chegam hoje à RTP2, a ritmo semanal.

DESPORTO

Futebol: Roma x Bayer Leverkusen

SIC, 19h50

Directo. Nas meias-finais da Liga Europa, os italianos do Roma, comandados por José Mourinho, recebem no Estádio Olímpico o Bayer Leverkusen, o clube alemão treinado por Xabi Alonso. Esta primeira mão é arbitrada pelo francês François Letexier. A segunda joga-se daqui a uma semana, na BayArena do Leverkusen.