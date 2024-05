Paul Auster (1947-2024), “que coisa estranha aconteceu a este rapazinho”

Há territórios que quando se percorrem parecem ter vindo da ficção, criados por um escritor. Isso acontece quando se pisa esse chão e se olha em volta depois de lida a obra. Park Slope, Brooklyn, com as suas casas de pedra alinhadas, as árvores nos passeios, um ou outro gato à janela, os cães a correr no jardim ali perto, as lojas a uma esquina que vendem quase tudo, como cigarros à meia-noite, e as túlipas em todos os canteiros quando a Primavera está quase a chegar. O que pode acontecer naquele estranho sossego? Não foi Paul Auster que criou isto?

