Pelo menos cinco migrantes morreram a tentar atravessar o canal da Mancha

Pelo menos cinco migrantes, incluindo uma criança, morreram durante uma tentativa de atravessar o canal da Mancha na segunda-feira à noite, próximo da praia de Wimereux, no Norte de França.

A guarda costeira francesa confirmou que, durante uma operação de salvamento, tinha encontrado vários “corpos sem vida” na sequência de uma tentativa falhada de travessia. Um porta-voz da guarda costeira disse que os seus agentes ainda estavam a operar no mar após o que chamou de uma manhã “movimentada”, com várias tentativas para atravessar o canal da Mancha.

O jornal La Voix du Nord informou que cerca de 100 migrantes foram resgatados na madrugada de terça-feira, com três helicópteros e vários barcos de salvamento a participarem na operação.

As tentativas tiveram lugar depois de a câmara alta do Parlamento britânico ter aprovado, na noite de segunda-feira, um projecto de lei que permite que os requerentes de asilo que entraram ilegalmente no Reino Unido sejam deportados para o Ruanda.

Travar o fluxo migratório é uma prioridade para o Governo do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que afirma que o plano do Ruanda actuará como um dissuasor. Grupos de defesa dos direitos humanos e outros críticos dizem que é desumano.

Dezenas de milhares de migrantes - muitos deles fugindo de guerras e da pobreza em África, no Médio Oriente e na Ásia - chegaram nos últimos anos ao Reino Unido, atravessando o canal da Mancha em pequenas embarcações, em viagens arriscadas organizadas por grupos de contrabandistas de pessoas.

Doze migrantes perderam a vida em 2023 ao tentarem atravessar o canal da Mancha. Nesse ano, 29.437 migrantes chegaram ilegalmente à costa inglesa, em comparação com os 45.774 em 2022, um ano recorde, de acordo com dados do Ministério do Interior britânico.