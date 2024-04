Dez tripulantes morrem em colisão entre dois helicópteros militares na Malásia

Helicóptero atingiu a hélice da cauda de um segundo, fazendo ambas as aeronaves perder o controlo e despenhar-se. Aeronaves participavam em ensaios para as celebrações do 90.º aniversário da Marinha.

Dez tripulantes de dois helicópteros militares morreram esta terça-feira quando os aparelhos colidiram e caíram no oeste da Malásia, disse a Marinha malaia. Os helicópteros participavam em ensaios para as celebrações do 90.º aniversário da Marinha, em Maio, quando ocorreu o acidente, pelas 9h32 (2h32 em Portugal).

Vídeos publicados nas redes sociais mostram sete helicópteros a voar em formação a baixa altitude, por cima do estádio da base naval de Lumut, no estado de Perak, no oeste da Malásia.

Quando dois helicópteros se separaram da formação e viraram à direita, um deles atingiu a hélice da cauda do outro, fazendo ambas as aeronaves perder o controlo e despenhar-se. “Todas as vítimas foram dadas como mortas no local”, afirmou a marinha, acrescentando que os restos mortais foram enviados para um hospital para identificação.

Sete tripulantes estavam a bordo de um helicóptero de operação marítima AW139, produzido pela AgustaWestland, uma subsidiária da empresa italiana de defesa Leonardo, disse a Marinha. Outros três tripulantes estavam num helicóptero Fennec, fabricado pelo conglomerado multinacional europeu de defesa Airbus.

A imprensa local referiu que o AW139 caiu no complexo desportivo da base naval, enquanto o Fennec atingiu uma piscina próxima.

A marinha disse que vai iniciar uma investigação para determinar as causas do acidente. O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, disse nas redes sociais que a nação está de luto pela “tragédia devastadora”.